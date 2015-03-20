شمع الأذن.. أهميته ومخاطر التخلص منه

أهمية شمع الأذن

أرسل قارئ يسأل.. ما أهمية شمع الأذن وهل هناك خطورة فى محاولة التخلص منه؟.>قال الدكتور فادى سمير لوقا أخصائى أمراض الأنف والأذن والحنجرة بالمعهد القومى للسمع والكلام، إن وظيفة شمع الأذن وقاية وحماية الأذن من دخول الأشياء الضارة، كما تعتبر عملية إفراز المادة الشمعية بالأذن دليلا على سلامتها.

ويستكمل قائلا: وجود المادة الشمعية بالأذن الخارجية من الأمور الهامة لصحتها، لذلك فإن قيام بعض الأشخاص بالتخلص منها من خلال استخدام بعض الأشياء الصلبة أو القطنية، يؤدى إلى تعرض الأذن إلى ضرر بالغ الخطورة".

مخاطر إزالة شمع الأذن

>وأشار د.فادى، إلى أنه فى حالة أن استدعى الأمر لـ إزالة المادة الشمعية بالأذن لأسباب مرضية، فيجب أن يتم ذلك من قبل الطبيب المختص لتجنب التعرض لمخاطر عديدة أهمها:

1)حدوث ثقب بطبلة الأذن.

>2)التعرض للالتهابات خاصة التهاب الأذن الوسطى والخارجية.

>3)تعرض الأذن لـ التلوث نتيجة قيام بعض الأشخاص بالتخلص من وجود المادة الشمعية بأكملها، مما يساهم ذلك فى جعلها بيئة صالحة لنشاط الجراثيم والميكروبات داخل الأذن.

وفى السياق ذاته، أكدت دراسة كندية حديثة أن المادة الشمعية داخل الأذن، والتى عادة ما يتخلص منها المرء، مفيدة لصحتها، حيث ينصح الباحثون بترك شمع الأذن وعدم إزالته بعيدان القطن، لأنه الطريقة الطبيعية لحماية آليات السمع.

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