دراسة فرنسية: عسل شجر "الزيزفون" والزعتر البرى مضاد للأكسدة ومرطب للجلد

أشارت دراسة فرنسية حديثة أجراها خبراء فى التغذية والتجميل إلى أن العسل الذى ينتجه شجر الزيزفون والزعتر البرى له العديد من الفوائد للجسم، حيث يحتوى على فيتامين "سى" وفيتامين "ه" وأحماض الفينول والكربوليك الذى يساعد الجلد فى دفاعه عن الاعتداءات اليومية التى يتعرض لها، كما أنه يكافح شيخوخة الجلد ومفيد لخلايا الجسم.

وأفادت الدراسة بأن استخدام هذا العسل فى أيام البرد يساعد فى ترطيب الجسم لاحتوائه على الماء والسكر بنسبة 18% لذلك فهو مفيد لعمل قناع للجلد الجاف، بسبب برودة الجو فى أيام الشتاء، كما أنه يحتوى على مجموعة من الفيتامينات أولها فيتامين "بى" والمعادن مثل "الحديد والنحاس" والأحماض الأمينية والأحماض الدهنية.