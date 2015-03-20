” دور الأسرة في الحفاظ على استقرار المجتمع ” خطبة جمعة موحدة بمساجد أسيوط

تناولت مساجد أسيوط، في خطبة اليوم الجمعة، موضوع “الأسرة ودورها فى الحفاظ على استقرار المجتمع”.

وقال وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، الشيخ محمد العجمي ،أن الأسرة هي اللبنة الأولى التي يتكون فيها صرح المجتمع ،فهي التى تتولى حماية النشء ورعايته وتنمية أجساده وعقوله وأرواحه ،ومن هنا أهتم الإسلام بالأسرة اهتماما بالغا يناسب أهميتها في كيان المجتمع وأثرها الفعال فى حياة الأمة ومستقبلها، وما تقوم عليه من التقاليد والآداب و ما يكفل سلامتها من الفتن و الخلافات و يوفر لها الحماية من عوامل التحلل والفساد .

وأكد وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط ، أن الأمن والأسرة يوجد بينهما ترابط وثيق ، يكمل أحدهما الآخر ، فلا حياة للأسرة إلا باستتباب الأمن ، ولا يمكن للأمن أن يتحقق إلا فى بيئة أسرية مترابطة ، و جو اجتماعي نظيف ، يسوده التعاطف والتآلف ، مشيرا إلى إن هذا الدور لا يتحقق إلا فى ظل أسرة واعية تحقق في أبنائها الأمن النفسي ، والجسدي ، والغذائي ، والعقدي ، و الاقتصادي ، و الصحي ، بما يشبع حاجاتهم النفسية والتي ستنعكس بالرغبة الأكيدة في بث الطمأنينة في كيان المجتمع كله ، وهذا ما سيعود على الجميع بالخير الوفير .

وأضاف الشيخ محمد العجمي، أن مسئولية أمن الوطن تقع على عاتق كل من يعيش على أرض الدولة من مواطنين و مقيمين ؛ حيث أنهم هم الذين ينعمون بالراحة والطمأنينة فيه ، لذا يجب على الأسرة أن تعي دورها تماما تجاه أمن المجتمع ، وأن تقوم بدورها من خلال تنشئة أولادها على حب الوطن وحفظ أمنه واستقراره.