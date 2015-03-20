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نقيب مزارعي القصب : 8 مصانع سكر مهددة بالإغلاق في 5 محافظات بعد إغراق السوق بالمستورد

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نقيب مزارعي القصب : 8 مصانع سكر مهددة بالإغلاق في 5 محافظات بعد إغراق السوق بالمستورد نقيب مزارعي القصب : 8 مصانع سكر مهددة بالإغلاق في 5 محافظات بعد إغراق السوق بالمستورد

 

أرشيفية

أكد اللواء مختار فكار، نقيب مزارعي قصب السكر بقنا أن ما يقرب من 8 مصانع سكر بـ 5 محافظات، مهددة بالإغلاق نتيجة تكدس السكر المحلي بالمصانع
> والشون نتيجة إغراق السوق بالسكر المستورد.

وأضاف فكار، أن هذه المصانع بمحافظات قنا وسوهاج وأسوان والمنيا والأقصر، مهددة بالإغلاق بسبب تكدس السكر المحلى بشون وملاعب ومخازن هذه المصانع،  بسبب قلة الطلب عليها من قبل وزارة وإعتمادها على السكر المستورد لصالح بعض كبار رجال العمال وطرح السكر المستورد بالمحال التموينية مما  يهدد بإغلاق المصانع وتشريد العاملين الزراعيين بهذا المجال، مطالبا بفرض رسوم على السوق المستورد.

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