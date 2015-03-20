إغلاق 14 مزلقان غير مخصص لعبور السكة الحديد بأشمون في المنوفية

قال عبدالسلام عبدالبارى رئيس مجلس مدينة أشمون فى محافظة المنوفية على صجور، قرارًا بإغلاق 14 معبر غير قانونى بداية من قرية دروه، مرورًا برملة الأنجب على حدود مركز منوف، وذلك حرصًا على سلامة المواطنين وتأمين حياتهم.

وأكد رئيس مجلس أشمون، على أنه جاري حصر باقى المعابر غير القانونية من أجل إغلاقها وكذلك وضع خطة لتطوير المزلقانات بالتعاون مع الهيئة القومية للسكك الحديدية.

يذكر أن الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية شدد على ضرورة متابعة حالة المزلقانات بمختلف مراكز المحافظة، حفاظاً على سلامة أرواح المواطنين وإيجاد الحلول والبدائل المناسبة لتوسعة بعض المزلقانات، وأنه لابد من اتخاذ الاجراءات القانونية للتعامل مع المعابر غير الشرعية .