تجديد حبس متهم بتمويل عمليات حرق سيارات الشرطة بالسويس 15 يوم

قررت نيابة السويس أمس تجديد حبس قيادي أخواني مسئول عن تمويل المشاركين فى عمليات حرق سيارات الشرطة بالمحافظة 15 يوم على ذمة التحقيقات.

كان القي ضباط الأمن الوطني بالسويس فى 4 مارس القبض على قيادي أخواني والتحفظ على سيارته لقيامه بتمويل عمليات حرق سيارات الشرطة والمتهم ايضا بتمويل عملية حرق سيارات 9 من مهندسي شركة السويس لتصنيع البترول.

قال قيادي أمني فى تصريحات خاصة أن المتهم صادر له قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بالاضافة لضبط سيارته والتى تم استخدامها فى العملية الارهابية الاخيرة نهاية الشهر الماضي بحرق 9 سيارات تابعة لمهندسين يعملون بشركة السويس لتصنيع البترول.

أضاف أن المتهم اعترف بتمويل العملية الأخيرة الخاصة بسيارات مهندس شركة البترول مقابل مبلغ 1700 جنيه لأربع اشخاص شاركوا فى العملية الأرهابية ، فضلا عن امدادهم بمواد غذائية كل شهر كنوع من الدعم لهم خاصة وأن المشاركين فى حرق السيارات لهم اقارب من الدرجة الاولي محبوسين بقضايا سياسية.