أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة

Google+ Print
مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة

الأمم المتحدة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جلسة عقدها اليوم فى جنيف ، تقرير النهائي والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لسجل مصر في حقوق الإنسان ، وهو الملف الذي كان المجلس قام بمراجعته في نوفمبر الماضي ، وقدم الأعضاء لمصر 300 توصية على أثر المراجعة.

واعتمد المجلس تقرير مصر باجماع دوله الأعضاء والبالغ عددهم 47 دولة ، دون أي اعتراض ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان ، في كلمته أمام الجلسة إلى أن المصرية ، وبعد دراسة التوصيات المقدمة قبلت 243 توصية منها ، وبما يعني قبولها بأكثر من واحد وثمانين بالمائة من التوصيات المقدمة.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب