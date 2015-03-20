مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة يعتمد تقرير مصر للمراجعة الدورية الشاملة

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جلسة عقدها اليوم فى جنيف ، تقرير مصر النهائي والخاص بالمراجعة الدورية الشاملة لسجل مصر في حقوق الإنسان ، وهو الملف الذي كان المجلس قام بمراجعته في نوفمبر الماضي ، وقدم الأعضاء لمصر 300 توصية على أثر المراجعة.

واعتمد المجلس تقرير مصر باجماع دوله الأعضاء والبالغ عددهم 47 دولة ، دون أي اعتراض ، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الإماراتية.

وأشار مندوب مصر لدى الأمم المتحدة السفير عمرو رمضان ، في كلمته أمام الجلسة إلى أن الحكومة المصرية ، وبعد دراسة التوصيات المقدمة قبلت 243 توصية منها ، وبما يعني قبولها بأكثر من واحد وثمانين بالمائة من التوصيات المقدمة.