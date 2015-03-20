بالصور.. تكريم 20 أم مثالية بديوان عام محافظة السويس

أقام العاملين بديوان عام المحافظة بالسويس، أمس الخميس، حفلًا كبيرًا باحدى القاعات الخاصة لتكريم الأم المثالية وتقديم الشكر لجميع الموظفات بالمحافظة على دورهم الاجتماعي والاسري فى تنمية المجتمع.

وقال محمد عصفور منظم الحفل فى تصريحات خاصة، إنه بالتعاون مع زملائه قاموا بتكريم 20 موظفة كأم مثالية وتقديم لهم هدايا كنوع من التقدير والعرفان لمجهودهن.

وأضاف أنه تم تكريم ” سعاد على أحمد ، مني عبد الحميد ، ليلي عبد العظيم ، سيدة الشرقاوي ، عزيزة شوشة ، ناهد عبد الفتاح موسي ، أيمان محمد مصطفي ، أيمان نبيه محمد ، رقية محمود محمد ، أيمان مرسي ، سحر فهمي ، نادية محمد على ، هانم غريب ، فاتن فاروق ، أنشراح أبو الحسن بركات ، ناهد عبد اللطيف ، ماجدة سعيد ” ، حيث قامت بتقديم الهدايا للمكرمين نادية محمد على وأحي الحفل الفنان فؤاد الامير بتقديم فقرات فنية.