وصول 6500 طن بوتاجاز و500 سيارة لموانىء السويس

قال عبد الرحيم مصطفى المتحدث الاعلامى لهيئة موانى البحر الأحمر، إن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة ارزوجاز و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى .

ويشهد ميناء بورتوفيق وصول السفينة ايجبشيان ديجنتى وعلى متنها 300 سيارة و السفينة الفيروز و على متنها 200 سيارة قادمتان من جدة.

واستقبل ميناء السخنة سفينة الحاويات اكسينت زاهو قادمة من جدة ، يستعد ميناء الادبية اليوم لاستقبال السفينة كيمرود جورنى وعلى متنها 1049 طن كيماويات قادمة من ينبع كما يغادر الميناء السفينة نور وعلى 4 الاف طن بضائع عامة متجهة الى العقبة.

ويستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال العبارة امانة وعلى متنها 102 راكب و 39 شاحنة و 118 سيارة ، يشهد ميناء نويبع اليوم وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 283 راكب منهم 44 معتمر و 1 باص عمرة و 4 سيارة و 8 شاحنة كما يغادر الميناء السفينة سينا و على متنها 240 راكب و 42 شاحنة.

ويشهد ميناء شرم الشيخ اليوم مغادرة ووصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 80 سائح الى و من مرسى جيبلانى برأس محمد لممارسة الرياضات المائية و رياضة الغوص، كما شهد الميناء بالامس رحلتى مغادرة و وصول للسفينة نيوتاليس و على متنها 130 سائح .

وشهد ميناء نويبع بالامس وصول السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 218 راكب و 2 سيارة و 5 شاحنة و السفينة سينا و على متنها 135راكب منهم 89 معتمر و 2 باص عمرة و 44 شاحنة كما غادر الميناء السفينة بريدج و على متنها 54 شاحنة و العبارة ايلة و على متنها 274 راكب و 18 طرد بضائع متنوعة و العبارة برنسيسة و على متنها 620 راكب و السفينة سينا و على متنها 266 راكب و 42 شاحنة.

وشهد ميناء سفاجا بالامس استقبال السفينة نما اكسبريس و على متنها 43 شاحنة و 91 راكب كما غادر الميناء العبارة امانة و على متنها 10 راكب و 60 شاحنة و 40 سيارة .

وشهد ميناء الغردقة بالامس استقبال العبارة مسرة و على متنها 387 راكب و 20 سيارة قادمة من ميناء ضبا السعودى .