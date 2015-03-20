إصابة 7 أشخاص في مشاجرة مسلحة داخل المستشفى الجامعى بالمنوفية

اصيب 7 أشخاص فى مشاجرة بالأسلحة البيضاء داخل مستشفى شبين الكوم الجامعى بين مجموعة سائقين للخلاف على أسبقية المرور بالسيارات، وتم تحرير محضر بالواقعة.

تلقى اللواء ممتاز فهمى ، مديرأمن المنوفية اخطارا من رئيس مباحث شبين الكوم تفيد وقوع مشاجرة بين محمد خليه، ومحمد طلعت ، وطرف ثانى كريم محمد ، وشقيقه حسين محمد ، وعبدالعزيز سليمان ، وفيصل محمد ، ومصطفى عبدالستار ، وجميعهم مصابين بخدوش وكدمات متفرقه بالجسم ، وتم نقلهم لمستشفى شبين الكوم الجامعى.

وبسؤال الطرفين اتهم كل منهما الأخر بالتعدى على الضرب لخلافات على أولوية المرور بالسيارات أمام مبنى المستشفى، وعقب التوجه للمستشفى تشاجروا مرة أخرى، وضُبط بحوزة الثالث والرابع أسلحة بيضاء، وتم تحرير محضر رقم 4372 جنح قسم شبين الكوم.