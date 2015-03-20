أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظة الإسكندرية تنفذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضى الأوقاف

Google+ Print
محافظة الإسكندرية تنفذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضى الأوقاف محافظة الإسكندرية تنفذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضى الأوقاف
نفذت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع قوات الأمن وبقيادة منسقى المحافظة لقطاع غرب العميد خالد كشك، اليوم الجمعة، 11 قرار إزالة للتعديات على أراضى الأوقاف بمنطقة كرموز التابعة لحى غرب.

ومن جهة أخرى واصلت أحياء الإسكندرية حملات إزالة إشغالات الطريق، حيث قام حى وسط برئاسة اللواء محمد عبد الرازق، بإزالة لافتات مخالفة من شارع صفية زغلول وشارع سعد زغلول وشارع السلطان حسين وشارع الشهداء وأمام المجلس المحلى بمنطقة محطة الرمل.

كما شن حى العجمى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع البيطاش الرئيسى وعين شمس ومكة والحى وعبد الفتاح الطلخاوى، وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة إشغال طريق وإزالة تعديات 6 من الباعة جائلين على الطريق العام، كما تم التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر المخالفات اللازمة لردع المخالفين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365