محافظة الإسكندرية تنفذ 11 قرار إزالة تعديات على أراضى الأوقاف

نفذت محافظة الإسكندرية بالتعاون مع قوات الأمن وبقيادة منسقى المحافظة لقطاع غرب العميد خالد كشك، اليوم الجمعة، 11 قرار إزالة للتعديات على أراضى الأوقاف بمنطقة كرموز التابعة لحى غرب.

ومن جهة أخرى واصلت أحياء الإسكندرية حملات إزالة إشغالات الطريق، حيث قام حى وسط برئاسة اللواء محمد عبد الرازق، بإزالة لافتات مخالفة من شارع صفية زغلول وشارع سعد زغلول وشارع السلطان حسين وشارع الشهداء وأمام المجلس المحلى بمنطقة محطة الرمل.

كما شن حى العجمى حملة مكبرة لإزالة الإشغالات من شوارع البيطاش الرئيسى وعين شمس ومكة والحى وعبد الفتاح الطلخاوى، وأسفرت الحملة عن إزالة 30 حالة إشغال طريق وإزالة تعديات 6 من الباعة جائلين على الطريق العام، كما تم التحفظ على الإشغالات وتحرير محاضر المخالفات اللازمة لردع المخالفين.