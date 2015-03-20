محافظ أسيوط يلزم الشركات بجدول زمنى لإنهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى

أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قراراً بإلزام الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بجدول زمنى لإنهاء جميع المشروعات، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وطبقا للعقود وكراسة الشروط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعا متابعة مشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة، بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة، وحمدى جاد الرب رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن القرارات نصت على تذليل كافة المعوقات التى تحول دون استكمال تنفيذ المشروعات، وإلزام الشركات المنفذة بوضع لوحة رقمية على جميع المشروعات بالمدة الزمنية المتبقية من التنفيذ، وسيتم المتابعة الشخصية على هذه المشروعات لمتابعة المواعيد وعمل تقارير نصف شهرية من الشركات المنفذة للمشروعات وذلك بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.