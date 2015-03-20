أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ أسيوط يلزم الشركات بجدول زمنى لإنهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى

Google+ Print
محافظ أسيوط يلزم الشركات بجدول زمنى لإنهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى محافظ أسيوط يلزم الشركات بجدول زمنى لإنهاء تنفيذ مشروعات الصرف الصحى
أصدر المهندس ياسر الدسوقى، محافظ أسيوط، قراراً بإلزام الشركات المنفذة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، بجدول زمنى لإنهاء جميع المشروعات، طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة، وطبقا للعقود وكراسة الشروط.

جاء ذلك خلال ترؤسه اليوم اجتماعا متابعة مشروعات ومرافق مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظة، بحضور اللواء السيد سعيد سكرتير عام مساعد المحافظة، وحمدى جاد الرب رئيس الجهاز التنفيذى بالهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى والمهندس محمد صلاح الدين رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة وممثلى شركات المقاولات المنفذة للمشروعات .

وأشار المحافظ، خلال الاجتماع، إلى أن القرارات نصت على تذليل كافة المعوقات التى تحول دون استكمال تنفيذ المشروعات، وإلزام الشركات المنفذة بوضع لوحة رقمية على جميع المشروعات بالمدة الزمنية المتبقية من التنفيذ، وسيتم المتابعة الشخصية على هذه المشروعات لمتابعة المواعيد وعمل تقارير نصف شهرية من الشركات المنفذة للمشروعات وذلك بمعرفة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365