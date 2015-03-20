محافظ أسوان: 5 آلاف طن زيادة فى إنتاج بحيرة ناصر من الأسماك فى 2014

أكد محافظ أسوان مصطفى يسرى رئيس اللجنة العليا لتنمية الثروة السمكية ببحيرة ناصر أن الجهود التى بذلت فى تنمية الثروة السمكية داخل البحيرة ساهمت فى زيادة الإنتاج السمكى مع نهاية عام 2014 إلى 19.6 ألف طن بزيادة 5 آلاف طن عن نفس الفترة لعام 2013 ، وذلك بفضل التعاون الوثيق مع جمعيات الصيد وشركة مصر أسوان وأيضًا المحافظة بأجهزتها الأمنية والتنفيذية.

وقال المحافظ - فى تصريح له - إن هذه الجهود يقابلها أيضا الجهود الأمنية التى نجحت فى التصدى لمافيا تهريب الأسماك والتى كان لها الفضل الأكبر فى تأمين مسطح البحيرة حيث نجحت خلال عام 2014 فى ضبط 33.7 طن أسماك طازجة و1105 صفائح أسماك مملحة و15 مركب صيد مخالف و27 ماوتور و2 كسارة ثلج و7 موازين و12 سيارة تهريب و30 متهما و1625 متر شباك وغزل مخالف، بالإضافة إلى 9 ماكينات كهرباء وأسطوانات بوتوجاز.

وأضاف أن اللجنة العليا لتنمية الثرورة السكمية فى بحيرة ناصر قررت زيادة قدرة مراكب ومواعين تجميع الإنتاج السمكى ببحيرة ناصر من 25 حصانا إلى 40 حصانا وذلك لسرعة تجميع الأسماك وخفض نسبة التلف للمنتج وتوزيعه طازجا فى وقت قياسى ،لافتا إلى أن مسطح بحيرة ناصر يخدمه حوالى 3 آلاف مركب صيد يعملون عليها أكثر من 20 ألف صياد.

وأوضح المحافظ أنه يجرى حاليا دراسة قرار وقف الصيد ببحيرة ناصر والذى سيتم خلال الفترة القادمة فى إطار تمكين الأسماك من التكاثر ووضع البيض وذلك بالتنسيق مع رؤساء الجمعيات ومشايخ الصيادين لأنهم الأقرب لواقع وظروف العمل داخل البحيرة بجانب دراسة تأمين مسطح البحيرة من عمليات تهريب الأسماك التى تستنزف الموارد السكمية أثناء فترة التوقف .