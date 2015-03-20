"طرق دبي" تباشر أعمال إنشاء جسر تقاطع وافي بطول 700 متر

باشرت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تنفيذ أعمال مشروع تطوير تقاطع وافي، الذي يتمثل بإنشاء جسر بطول 700 متر بسعة ثلاثة مسارات من شارع عود ميثاء (بالقرب من مستشفى لطيفة) باتجاه شارع الشيخ راشد، ومنه إلى شارع الشيخ زايد، وشارع السعادة (الجسر العلوي المؤدي لمركز دبي التجاري العالمي)، وذلك للحد من تداخل الحركة المرورية على التقاطع، وتحقيق أعلى انسيابية ممكنة في مختلف الاتجاهات.

وأوضحت المهندسة ميثاء بن عدي المدير التنفيذي لمؤسسة المرور والطرق بالهيئة، بأن الجسر الجديد سيوفر انسيابية مرورية كبيرة للمركبات القادمة من شارع عود ميثاء والمتجهة شرقاً نحو مخرج العين، إلى جانب الانسيابية التي سيحققها للقادمين من شارع الشيخ راشد باتجاه شارع عود ميثا غرباً (منطقة أم هرير، منطقة عود ميثاء).

وأضافت: إن تقاطع (وافي) يعدّ من التقاطعات المهمة في المدينة بحكم الطرق الرئيسة التي يربطها، وطبيعة الكثافة المرورية التي يشهدها، وتجدر الإشارة إلى أن المشروع الذي تمت ترسيته على شركة دتكو بلفور بيتى بتكُلفة 88 مليون درهم، جاء تنفيذه ليكون جزءاً من الحلول المتكاملة التي تحرص الهيئة على تنفيذها بالشكل الأمثل تناغماً مع رؤيتها الاستراتيجية عند تعاملها مع الازدحامات المرورية في الإمارة.

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