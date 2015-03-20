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تطور حاسة النظر عند الأطفال تبدأ منذ الشهر الثانى وتمتد لعام ونصف

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تطور حاسة النظر عند الأطفال تبدأ منذ الشهر الثانى وتمتد لعام ونصف تطور حاسة النظر عند الأطفال تبدأ منذ الشهر الثانى وتمتد لعام ونصف
عندما ينظر إليك طفلك الوليد لا تتوقع أنه يرى تفاصيل وجهك، وعندما يستدير برأسه مع حركتك لا يدل على كونه يميزك، فتطور حاسة النظر لدى الأطفال يستغرق وقتا قد لا نتوقعه.

ويساعدنا فى معرفته الدكتور طلعت حسن سالم أستاذ طب الأطفال وحديثى الولادة.

ماذا يرى طفلك بعد ولادته


>تبعا لما يؤكده الدكتور طلعت، فإن الطفل من عمر يوم إلى شهرين لا يرى لمسافة أبعد من 20 سم، أى ما يكفى فقط لرؤيته ثدى أمه، كما أنه يصدر رد فعل للأضواء المحيطة به، وهو ما يمكن من خلاله التأكد من سلامة نظر الطفل، فى تلك المرحلة بقياس مدى استجابته للضوء الموجه إلى عينيه.

من أربعة إلى ستة أشهر الطفل لا يميز ملامح وجهك


>"فترة المناغاة" كما يطلق عليها، حيث يبدأ الطفل فى تلك المرحلة بالتأثر وإبداء رد فعل لمن يقوم بالتحدث إليه أو "مناغاته"، وعلى الرغم من إبدائه لرد الفعل كالضحك أو البكاء، فهذا لا يحدث نتيجة قدرته على رؤية ملامح الوجه ولكن لقدرته على التواصل.

فالطفل فى تلك المرحلة لا يرى ملامح الوجه الدقيقة كالأنف والفم، ولكن يمكنه إدراك أن الوجه الذى أمامه يتحرك ويصدر أصواتا، وبالتالى يبدأ هو بإظهار رد فعل على تلك الحركات والأصوات.

الطفل لا يميز الألوان قبل بلوغه العام ونصف


>على الرغم من تطور حاسة النظر لدى الأطفال منذ الشهر السادس وإلى بلوغه العام والنصف، إلا أن قدرته على تميز الألوان لا تبدأ قبل بلوغه العام ونصف العام من عمره، لذا لا ينصح بمحاولة تلقينه أسماء الألوان قبل هذا السن ومهما كانت مهاراته اللغوية متطورة.

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