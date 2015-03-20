الشاى الأخضر يعمل على تحسين صور الأشعة الملتقطة عبر الرنين المغناطيسى

توصل فريق من العلماء الألمان إلى أن الشاى الأخضر يعمل على تحسين جودة الصورة الملتقطة عبر أجهزة الرنين المغناطيسى للمرضى الذين يخضعون لها.

وأوضح "سانجاى ماثور" مدير معهد الكيمياء غير العضوية فى جامعة "كولون" فى ألمانيا، أنه قد تم بنجاح استخدام المركبات المصنعة من الشاى الأخضر لمساعدة الأورام السرطانية فى الضوء بين الفئران.

فقد استخدمت عملية بسيطة حيث تم تغليف مركبات الشاى الأخضر بمركبات أكسيد الحديد النانوية، وتم إعطاؤها إلى مجموعة من فئران التجارب، وأظهرت صور الرنين المغناطيسى أن مركبات الشاى الأخضر قد نجحت فى إظهار الأورام السرطانية بل والعمل على تباينها والتأثير عليها بصورة فعالة.

وأظهرت أبحاث حديثة الفائدة المحتملة من الجسيمات النانوية -أكسيد الحديد على وجه الخصوص- لجعل التصوير الطبى الحيوى بشكل أفضل. ولكن النانوية لها عيوبها.