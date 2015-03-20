وزير الخارجية الإيراني يدعو الدول الغربية للموافقة على الاتفاق النووي

دعا وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف اليوم ، الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأخرى الأعضاء في مجموعة “5+1″ إلى التخلي عن الضغوط التي يمارسونها في المفاوضات النووية والموافقة على الاتفاق.

وفي ما بدا ردا على الرئيس الأمريكي باراك أوباما الذي دعا إيران إلى الاختيار بين طريق العزلة أو اغتنام “فرصة تاريخية”، قال ظريف أن الطرف الآخر هو الذي عليه أن يتخذ القرار ، حسب ما ذكرت وكالة “فرانس برس”.

وكتب ظريف على حسابه على موقع االتواصل الاجتماعي تويتر “الإيرانيون اختاروا أصلا العمل بكرامة، آن الآوان للولايات المتحدة وحلفائها للاختيار الضغط أو الاتفاق”.