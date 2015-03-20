الأورمان تقدم 51 رأس ماشية للأسر المحتاجة و130 ألف جنيه لـ 26 عروسة يتيمة بالأقصر‎

وزعت جمعية الأورمان 51 رأس ماشية للأسر المحتاجة و 10 أجهزة تعويضية للمعاقين و26 شيك للفتيات اليتيمات المقبلات على الزواج قيمة الشيك 5000 جنية و28 قرض لإقامة مشروعات صغيرة وذلك بقرية الشغب التابعة لمركز إسنا جنوب الأقصر.

وأكد محمود فؤاد، نائب مدير جمعية الأورمان، أن الجمعية تقدم رعاية شاملة وكفالة للأسرالمستفيدة حيث الرعاية الاجتماعية من خلال الجاموسة التى تجعل الأسر منتجة ورعاية صحية من خلال القوافل الطبية الشاملة والمتخصصة وأيضًا تقديم المساعدات الموسمية .

من جانبه قال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة إسنا، إن ما تقدمه جمعية الاورمان على مستوى الجمهورية يجعلنا كمسؤلين نتعاون مع المؤسسات الاهلية التى تهدف لصالح المواطن والوطن وطالب سيد ادارة الجمعية بان يكون هناك مقرا لجمعية الاورمان باسنا لسهول تواصل الاهالى بالمسؤلين عن الجمعية.

وقال أحمد إبراهيم، مسؤل الأورمان بجنوب الصعيد، إن الجمعية ستوفر الرعاية المستمرة للمستفيدين من الماشية عن طريق عدد من الأطباء البيطريين لا سيما وأنهناك وحدات بيطرية تتعامل مع المستفيدين برؤس ماشية بطريقة تكلفهم الكثير من النفقات المادية.