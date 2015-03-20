بالفيديو.. خلية إخوانية تعترف بحرق أتوبيس كنيسة المطرانية فى دمنهور

ينفرد "اليوم السابع" بنشر اعترافات أعضاء خلية دمنهور الإرهابية المسلحة، والتى تضم 5 من كوادر الجماعة أضرمت النيران بالسيارة "رقم 7348 ب و م" أتوبيس خاص بكنيسة المطرانية بأرض أدمون بدمنهور أثناء تواجدها أمام مسكن القمص ميخائيل جرجس صليب راعى كنيسة الملاك .

كان ضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة، تمكنوا من ضبط أعضاء تلك الخلية الإرهابية وهم كل من "أحمد يس كامل عبد الغنى" خالد أنور محمود الحصرى، "محمد شرف محمد هندى"، "محمد السيد محمد مصباح" المخلى سبيله على ذمة القضية رقم 7468 إدارى قسم دمنهور انضمام لجماعة محظورة وحيازة مفرقعات، ويوسف رضا عبد المنعم عبد العزيز، وجميعهم يقيمون أبو الريش دائرة قسم دمنهور والسابق اتهامهم فى العديد من قضايا التحريض على العنف وحيازة مفرقعات وضبط بحوزة المتهم الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وعدد (2) طلقة من ذات العيار.

وبتفتيش مساكن المتهمين تم ضبط كمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان والتى تدعو لأفكارهم، وعدد 10 زجاجات مولوتوف وجركن كبير الحجم يحوى مادة البنزين، وعدد 1 سلاح أبيض "مطواة "، وجهاز لاب توب.

وبمواجهتهم أقروا بمجمل اعترافهم وانتمائهم لتنظيم الإخوان الإرهابى، وقالوا إنهم ضمن عناصر لجان العمليات النوعية بدائرة مدينة دمنهور وأنه صدرت إليهم تكليفات تنظيم الإخوان الإرهابى بالسعى لإظهار النظام بمظهر الضعف وعدم القدرة على إدارة شئون البلاد تحايلاً منهم على بعض فئات الشعب بوجود ما يسمى بموجة ثورية جديدة بغرض إشاعة الفوضى وهدم البنية التحتية للدولة، وأنهم قد بدأوا فى تنفيذ ذلك المخطط تدريجياً بأن كونوا فيما بينهم خلية نوعية لتنفيذ مخططهم الإرهابى وأن الأسلحة النارية والبيضاء المضبوطة بحوزتهم لاستهداف ضباط وأفراد ومركبات الشرطة بغرض بث الخوف والرعب فى نفوس رجال الشرطة، وأضافوا بأنهم وراء ارتكاب الوقائع الآتية: واقعة المحضر رقم 1850/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور بتاريخ 11/3/2015 إضرام النيران بالسيارة رقم 3514 ب ج أ محافظة ربع نقل تابعة لمديرية التربية والتعليم بالبحيرة.

كما اعترفوا بواقعة المحضر رقم 3366/2015 إدارى قسم شرطة دمنهور بتاريخ 25/2/2015 إضرام النيران بالسيارة رقم 803/6 حكومة بك أب دوبل كابينة تابعة لإدارة رى البحيرة.

كانت وردت معلومات لضباط فرع الأمن الوطنى بالبحيرة مفادها قيام 5 من أخطر عناصر تنظيم الإخوان الإرهابى بمدينة دمنهور بمعاونة آخرين بإضرام النيران فى الأتوبيس الخاص بمطرانية البحيرة .

وكان المتهمون سقطوا فى مأمورية مكبرة بالاستعانة بـ 8 مجموعات قتالية لاستهداف عناصر الخلية الذين ضبط بحوزة المتهم الأول سلاح نارى عبارة عن فرد خرطوش عيار 12 محلى الصنع وعدد ( 2 ) طلقة من ذات العيار وبتفتيش مساكن المتهمين تم ضبط كمية من المنشورات والمطبوعات والكتيبات الخاصة بتنظيم الإخوان والتى تدعو لأفكارهم، عدد ( 10) زجاجات مولوتوف وجركن كبير الحجم يحوى مادة البنزين، عدد ( 1 ) سلاح أبيض "مطواة" ، جهاز لاب توب وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2020 لسنة 2015 .

وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار عمرو الأحول مدير نيابة دمنهور برئاسة المستشار عمرو خليل رئيس النيابة بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور حبس المتهمين 15 يوما على ذمة التحقيقات .

فيما وجه اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بنقل عناصر تلك الخلية الإرهابية إلى معسكر شرطى شديد الحراسة .