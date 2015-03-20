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"تموين الإسكندرية" تضبط مدير مصنع لإنتاج المعسل المغشوش

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"تموين الإسكندرية" تضبط مدير مصنع لإنتاج المعسل المغشوش "تموين الإسكندرية" تضبط مدير مصنع لإنتاج المعسل المغشوش
نجح ضباط إدارة والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية برئاسة العميد محمد مهنا من ضبط مصنع معسل يقوم باستخدام مواد غير صالحة للاستخدام.

كانت وردت معلومات لضباط إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية تفيد بقيام "محمد.ف.ص" 22 سنة المدير المسئول عن مصنع لتصنيع معسل الدخان "بدون ترخيص" بدائرة قسم ثان الرمل باستخدام تبغ ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام وتعبئته داخل عبوات مدوناً عليها العلامة التجارية "معسل السلوم" الخاصة والمملوكة للشركة الشرقية للدخان مما يؤثر على الصحة العامة.

تم استهداف المصنع وضبط المتهم المذكور وضبط 800 كجم من الدخان الخام داخل عبوات بدون ثمة بيانات تجارية يستخدم فى عملية التصنيع، و760 عبوة معسل مقلدة ومغشوشة ومنسوب إنتاجها للشركة الشرقية للدخان، و59 كجم معسل مخلوط بالعسل الأسود تحت التصنيع.

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مصر 365

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