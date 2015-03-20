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تجديد حبس قيادى إخوانى يمول عمليات إرهابية لحرق سيارات الشرطة بالسويس

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تجديد حبس قيادى إخوانى يمول عمليات إرهابية لحرق سيارات الشرطة بالسويس تجديد حبس قيادى إخوانى يمول عمليات إرهابية لحرق سيارات الشرطة بالسويس
قررت نيابة السويس أمس تجديد حبس قيادى إخوانى مسئول عن تمويل المشاركين فى عمليات حرق سيارات الشرطة بالمحافظة 15 يومًا على ذمة التحقيقات.

كان ضباط الأمن الوطنى بالسويس فى 4 مارس ألقوا القبض على قيادى إخوانى والتحفظ على سيارته، لقيامه بتمويل عمليات حرق سيارات الشرطة، والمتهم أيضا بتمويل عملية حرق سيارات 9 من مهندسى شركة السويس لتصنيع البترول.

وقال قيادى أمنى لـ"اليوم السابع" إن المتهم صادر له قرار من النيابة العامة بضبطه وإحضاره، بالإضافة لضبط سيارته التى تم استخدامها فى العملية الإرهابية الأخيرة نهاية الشهر الماضى بحرق 9 سيارات تابعة لمهندسين يعملون بشركة السويس لتصنيع البترول.

وأضاف أن المتهم اعترف بتمويل العملية الأخيرة الخاصة بسيارات مهندس شركة البترول مقابل مبلغ 1700 جنيه لأربع أشخاص شاركوا فى العملية الإرهابية، فضلا عن إمدادهم بمواد غذائية كل شهر كنوع من الدعم لهم خاصة أن المشاركين فى حرق السيارات لهم أقارب من الدرجة الأولى محبوسون فى قضايا سياسية.

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مصر 365