تويتر النجوم: توضيح لكنزة مرسلي وحفل زفاف لمحمد عساف

مع اقتراب عيدالأم، بدأ النجوم هذا الأسبوع بنشر الصور التي تجمعهم بوالداتهم مع التغريدات المعايدة، على "تويتر"، إلى جانب ذلك تنوعت الاحتفالات هذا الأسبوع بين أعياد الميلاد والزواج وارتفاع عدد المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

أمهات النجوم

عايد النجوم أمهاتهم على طريقتهم، فنشرت ورد الخال صوراً من حفل تكريم والدتها الشاعر والرسامة مهى الخال، وأرفقتها بتعليق "انت فخري... ماماتي".

جو أشقر نشر صورة مع والدته وعايدها " الله يطول بعمر كل أم ويخليها فوق راس العايلة".

راغب علامة نشر صورة مع والدته عندما كان في عمر المراهقة.

وبعد الإعلان عن بطولتها لفيلم "السيدة الثانية"، أهدت ماغي هذا الفيلم لوالدتها فغردت: "بهدي فيلم "السيدة الثانية" لـ "السيدة الأولى" بحياتي..ماما".

يوسف الخال عبّرعن حبّه لوالدته من خلال كتابة شعر من تأليفه ونشره على "تويتر".

كارمن لبس نشرت صورة جمعتها بوالدتها وشقيقاتها أرفقتها بتعليق: "يخليلي ياكن".

أما يارا فأطلقت أغنية بمناسبة عيد الأم "يا أول ولادي".

وائل كفوري أيضاً كتب شعراً لوالدته: "يوم تنين، تلات ايام وبِ طلّ علينا عيدِك، صرلي فترة مش عم نام، مشتاق لهزّة إيدِيك".

أصالة عايدت أمها مع اقتراب عيد الأم: "كل عيد وأمي التي حملتني بخير وأمي التي حملت بها بخير وأمي التي حملت أقرب الناس لي من صديقاتي بخير وقد حظيت بمحبة كبيرة من جميع أمهاتي".

الأعمال الفنية

راغب أعلن عن إحيائه حفلاً في تونس في 20 آذار مارس، وسعد المجرد أيضاً أعلن عن حفلة في 20 آذار في البحرين.

أما باسم مغنية فكشف عن عمل جديد سيجمعه مجدداً بكارول الحاج يشبه مسلسل "ياسمينا"، من حقبة الإنتداب الفرنسي.

مفاجأت

إليسا كشفت لمتابعيها أنها ستفجّر لهم مفاجأة لكنها لم تعلن عنها، كذلك نانسي نشرت صورة لها وأرفقتها بتعليق "Soon" من دون أن تكشف عن أية تفاصيل.

احتفالات

صابر الرباعي احتفل بعيد زواجه مع زوجته

إخلاص، أما عاصي الحلاني عايد ابنته دانا الحلاني بعيدها الـ17 ونشر صورة لها عندما كانت طفلة وأرفقها بكلمات معبّرة.

كنزة مرسلي توضح ومحمد عساف يهنىء

كنزة مرسلي المستاءة من أحد الأشخاص الذي نقل كلاماً عن لسانها، نشرت تغريدة جاء فيها "أقولها مراراً وتكراراً..لا تصدقوا أي كلام يُقال على لساني مهما كان الشخص، حتى لو كنت عاملتله فولو! أنا المسؤولة الوحيدة على كلام".

أما محمد عساف فهنأ صديقه على زواجه من خلال نشره صورة علّق عليها قائلاً "محمد عساف بالأمس مع أحلى صديق وزميل أيام المدرسة في فرحه أمس وألف ألف مبروك يا ثائر".

أحلام ومروان

مروان خوري من جهته، واصل تغريداته الشاكرة لكل من دعمه في حفليه ومن بينهم كانت الكاتبة أحلام مستغانمي، التي حضرت الحفل وعبرت عن إعجابها بمروان، وقالت إنها أحضرت له باقة ورود ولكنها اختفت من جهته، رد مروان وطمأن أحلام أن باقة الورد ما زالت موجودة وكتب لها تغريدة قال فيها: "لم تضع باقتك أبداً يا صديقتي! ظلّ العطر".

كما تلقت أصالة معايدة من ابنتها بمناسبة عيد الأم وشكرتها بتغريدة: "من أجمل صباحاتي هذا الصباح حين فتحت عيناي على بيتي الذي حولته إبنتي جنة صغيره لتحتفل بي قبل عيد الأم لأننا نحتفل بهذا اليوم بأمي فما أسعدني".

ورد الخال ومهند

أما ورد الخال فأكدت من خلال تغريدة أن المسلسلات اللبنانية لها جمهورها في تركيا، كما للمسلسلات التركية جمهورها في لبنان فكتبت: "بتركيا صحيح ما شفت مهند بس اتصورت مع المحبين اللي تابعوا عشق النساء كيف ما تحرّكت، فبالاذن من المسلسلات التركية نحنا كمان مش قلال".

أحلام والإنستغرام

أما أحلام فاحتفلت بكونها الفنانة العربية الأكثر متابعةً على "انستغرام".

ومن ناحية ثانية سخر بعض متابعي أحلام على "انستغرام" عندما نشرت صوراً من عشاء البيتزا الذي دعاها إليه زوجها للإحتفال بصدور الكليب الجديد، فكتب أحدهم: "الله يخليلي زوجي إذا عزمني يعزمني على شي يستاهل مو على بيتزا ههمم وهذي هي مليونيره الله يخلف بس اذا ماعشتي حياتك بالذ الاكل متى أجل تعيشينه"، وكتب آخر: "فضحتي نفسك كان هبيتي شحم وش بيتزا ؟! خذو عقلك تبين تعلمينهم ان زوجك يعزمك ع ذبيحه قال أكل يستاهل ههه خلي الخرفان اللي تاكلينها تنفعك ي بيتزا خرفان".