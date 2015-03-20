حملة عنصرية ضد ملكة جمال اليابانيين حول العالم

خلال الأيام القليلة الفائتة، انتخبت الشابة Ariana Miyamoto ملكة جمال اليابانيين حول العالم، حيث من المنتظر أن تمثل بلادها في احتفال ملكة جمال الكون الذي سيُقام قريباً.

وقد أثار اختيار Miyamoto ذات الـ20 عاماً غضب الشعب الياباني، لأنها نصف يابانية ونصف أفريقية.

وقد عارض الكثيرون تمثيل Ariana بلدهم بسبب أصلها المختلط، إذ إنها ولدت من أم يابانية وأب أفريقي من مدينة ساسيبو بولاية ناغازاكي.

وتواجه الملكة Miyamoto تحديات لم تواجهها ملكات الجمال من قبل، أغلبها انتقادات عنصرية، من مثل عبارة "الدم الأسود لن يجعلك يابانية".

يُشار إلى أنّ Ariana Miyamoto ولدت ونشأت في اليابان، وتحمل الثقافة اليابانية، ثمّ أمضت سنوات المرحلة الثانوية في الولايات المتحدة الأمريكية، بعد إنهائها المرحلة الإعدادية في ساسيبو.