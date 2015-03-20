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هذا ما توصلت إليه التحقيقات في قضية اتهام شقيقي منة عرفة بجريمة قتل

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هذا ما توصلت إليه التحقيقات في قضية اتهام شقيقي منة عرفة بجريمة قتل هذا ما توصلت إليه التحقيقات في قضية اتهام شقيقي منة عرفة بجريمة قتل

الجمعة 20-03-2015 15:16

افرج أمس الأربعاء عن شقيقي الممثلة الطفلة منة عرفة أشرف وشريف السيد عرفة، بعد حبسهما في قضية مقتل صاحب مزرعة للكلاب.
وفي التفاصيل طبقاً لما رواه حسن أبو العينين محامي الشقيقين لـ"سيدتي نت" أن منة طلبت من أشقائها شراء كلب لها فاتصلوا بصاحب إحدى مزارع الكلاب واتفقوا معه على شراء الكلب، ليفاجىء الشقيقان بعد الاتصال ومقابلة الرجل بقتله، وبإجراءات النيابة تم العثور على رقمي شريف وأشرف على هاتف صاحب المزرعة فظنت النيابة أن لهما علاقة بقتل الرجل فتم استدعائهما وقضيا أياماً قليلة في القسم ثم تم الإفراج عنهما.
وعن حقيقة تعرضهما للتعذيب قال أبو العينين أنّ ما أشيع بهذا الخصوص ليس صحيحاً، وأن الشقيقين لم يتعرضا لأي سوء لأنهما لم يفعلا أي شيء بدليل إنه تم الإفراج عنهما.

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سيدتي