مصادر عراقية تكشف عن تدخل عسكرى إيرانى فى معركة تكريت

كشفت مصادر عراقية عن تلقى القوات العراقية خلال الأيام الماضية دعما إيرانيا كبيرا استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة من معركة استعادة مدينة تكريت وطرد مقاتلى داعش منها.

وقالت المصادر، التى لم يتم تسميتها، إن إيران تنسق مع ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام الشيعية لإمداد القوات المشاركة فى معركة تكريت بالمساندة بالسلاح والأفراد المدربين على القتال داخل المدن، بحسب صحيفة"العرب"اللندنية الصادرة اليوم الجمعة.

وبدأ الجيش العراقى وبعض الميليشيات المساندة له هجوما موسعا لاستعادة مدينة تكريت، لكنه واجه مقاومة شرسة من قبل عناصر التنظيم الذين قاموا بزرع أعداد كبيرة من الألغام وفخخوا مبانى مما حدا بالقوات إلى وقف تقدمها.

وقال مصدر عسكرى عراقى، فى محافظة صلاح الدين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض المستشارين الأمريكيين عبروا عن قلقهم للحكومة العراقية من حجم التدخل العسكرى الإيرانى فى معركة تكريت.

وقالت مصادر من داخل ميليشيات الحشد الشعبى إن دبابات "تى 60" الإيرانية اعتادت منذ أغسطس الماضى على العبور إلى الأراضى العراقية عبر مدينة خانقين الحدودية مع إيران.

وهذا الشهر، رصد موقع أوريكس العسكرى الأميركى دبابات إيرانية من طراز تى 72 اس تتجه إلى مواقع المعركة الدائرة فى تكريت اضافة إلى النموذج الايرانى من منصات اطلاق صواريخ جراد بى ام 21..

يذكر ان ايران نفت مرارا تدخلها عسكريا فى القتال الذى تخوضه القوات العراقية والحشد الشعبى ورجال العشائر ضد داعش غير انها اعربت عن استعدادها لتقديم الدعم حال طلبت منها الحكومة العراقية.

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