أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

مصادر عراقية تكشف عن تدخل عسكرى إيرانى فى معركة تكريت

Google+ Print
مصادر عراقية تكشف عن تدخل عسكرى إيرانى فى معركة تكريت مصادر عراقية تكشف عن تدخل عسكرى إيرانى فى معركة تكريت
كشفت مصادر عراقية عن تلقى القوات العراقية خلال الأيام الماضية دعما إيرانيا كبيرا استعدادا لخوض المرحلة الأخيرة من معركة استعادة مدينة تكريت وطرد مقاتلى داعش منها.

وقالت المصادر، التى لم يتم تسميتها، إن إيران تنسق مع ميليشيات بدر وعصائب أهل الحق وسرايا السلام الشيعية لإمداد القوات المشاركة فى معركة تكريت بالمساندة بالسلاح والأفراد المدربين على القتال داخل المدن، بحسب صحيفة"العرب"اللندنية الصادرة اليوم الجمعة.

وبدأ الجيش العراقى وبعض الميليشيات المساندة له هجوما موسعا لاستعادة مدينة تكريت، لكنه واجه مقاومة شرسة من قبل عناصر التنظيم الذين قاموا بزرع أعداد كبيرة من الألغام وفخخوا مبانى مما حدا بالقوات إلى وقف تقدمها.

وقال مصدر عسكرى عراقى، فى محافظة صلاح الدين، طلب عدم الكشف عن هويته، إن بعض المستشارين الأمريكيين عبروا عن قلقهم للحكومة العراقية من حجم التدخل العسكرى الإيرانى فى معركة تكريت.

وقالت مصادر من داخل ميليشيات الحشد الشعبى إن دبابات "تى 60" الإيرانية اعتادت منذ أغسطس الماضى على العبور إلى الأراضى العراقية عبر مدينة خانقين الحدودية مع إيران.

وهذا الشهر، رصد موقع أوريكس العسكرى الأميركى دبابات إيرانية من طراز تى 72 اس تتجه إلى مواقع المعركة الدائرة فى تكريت اضافة إلى النموذج الايرانى من منصات اطلاق صواريخ جراد بى ام 21..

يذكر ان ايران نفت مرارا تدخلها عسكريا فى القتال الذى تخوضه القوات العراقية والحشد الشعبى ورجال العشائر ضد داعش غير انها اعربت عن استعدادها لتقديم الدعم حال طلبت منها العراقية.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

ننشر مسودة قانون التأمين الصحي بعد موافقة الحكومة

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

فيديو| مجاهد: «طبق السلطة بقى محتاج قرض.. والحكومة في غيبوبة»

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعرف على أهم 7 قرارات أصدرتها الحكومة أمس- صور

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا

تعاونية الوعي العمالي لـ«اتحاد الحكومة»: النقابات المستقلة شرعية دستوريًا