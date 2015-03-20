بعد قليل.. مصر تشهد كسوفا للشمس وتحذيرات من النظر للسماء أثناء الظاهرة

تشهد مصر ، بعد قليل، كسوفاً جزئياً للشمس، تزامناً مع ذروة الاعتدال الربيعى، الذى يحدث فيه تساوى الليل والنهار تمامًا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا، تشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوف جزئى يبدأ فى مصر فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحًا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبًا ظهرًا.

وينصح "تادرس" المواطنين بعدم النظر إلى قرص الشمس مباشرة، دون استخدام الأدوات المخصصة لذلك من نظارات طبية وتليسكوبات وغيرها.

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