أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

بعد قليل.. مصر تشهد كسوفا للشمس وتحذيرات من النظر للسماء أثناء الظاهرة

Google+ Print
بعد قليل.. مصر تشهد كسوفا للشمس وتحذيرات من النظر للسماء أثناء الظاهرة بعد قليل.. مصر تشهد كسوفا للشمس وتحذيرات من النظر للسماء أثناء الظاهرة
تشهد ، بعد قليل، كسوفاً جزئياً للشمس، تزامناً مع ذروة الاعتدال الربيعى، الذى يحدث فيه تساوى الليل والنهار تمامًا.

وأكد الدكتور أشرف تادرس، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للعلوم الفلكية والجيوفيزيقية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن مصر وشمال أفريقيا والشرق الأوسط وأوروبا وشمال آسيا، تشهد درجات متفاوتة من كسوف الشمس، حيث يظهر فى تلك البلاد كسوف جزئى يبدأ فى مصر فى الساعة الحادية عشرة وعشر دقائق صباحًا بتوقيت القاهرة، وتصل أقصى درجة له الساعة الحادية عشرة وثمانية وأربعين دقيقة صباحًا، وينتهى الكسوف فى الثانية عشرة والنصف تقريبًا ظهرًا.

وينصح "تادرس" المواطنين بعدم النظر إلى قرص الشمس مباشرة، دون استخدام الأدوات المخصصة لذلك من نظارات طبية وتليسكوبات وغيرها.


>- تعرف كيف تحمى عينيك أثناء رؤية كسوف الشمس وتتجنب الإصابة بالعمى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب

عضو بالكونجرس الأمريكي: مصر والولايات المتحدة محظوظتين بالسيسي وترامب