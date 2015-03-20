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وزير الإسكان: طرح 14 ألف وحدة سكنية بأكتوبر والقاهرة الجديدة نهاية أبريل

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وزير الإسكان: طرح 14 ألف وحدة سكنية بأكتوبر والقاهرة الجديدة نهاية أبريل وزير الإسكان: طرح 14 ألف وحدة سكنية بأكتوبر والقاهرة الجديدة نهاية أبريل
أكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أنه سيتم طرح 14 ألف وحدة سكنية فى مدينتى أكتوبر والقاهرة الجديدة نهاية شهر أبريل المقبل.

وأضاف الدكتور مصطفى مدبولى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أنه سيتم طرح 13 ألفا فى مدينة 6 أكتوبر و1000 وحدة فى مدينة القاهرة الجديدة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه لأول مرة سيتم طرح وحدات سكنية لمحدودى الدخل فى مدينة القاهرة الجديدة، مؤكدا أن الوحدات التى سيتم طرحها 90 مترا كاملة التشطيب، بنظام 3 غرف وصالة.

وأكد أنه سينطبق على المتقدمين تعديلات قانون التمويل العقارى، حيث تم تحديد الدخل الشهرى للأعزب 2250، و3000 جنيه للأسرة وهو ما يتيح الفرصة لأكبر عدد من المواطنين للتقدم لهذه الوحدات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، أن الـ13 ألف وحدة سكنية فى أكتوبر تم تنفيذها من خلال القوات المسلحة بتمويل من دولة الإمارات ضمن الـ50 ألف وحدة سكنية التى تنفذها دولة الإمارات لمحدودى الدخل.

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مصر 365