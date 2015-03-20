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ضبط معلم حاول التعدى جنسيًا على تلميذة ابتدائى داخل مدرسة بالقليوبية

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ضبط معلم حاول التعدى جنسيًا على تلميذة ابتدائى داخل مدرسة بالقليوبية ضبط معلم حاول التعدى جنسيًا على تلميذة ابتدائى داخل مدرسة بالقليوبية
ألقت مباحث الخانكة بالقليوبية القبض على مدرس قام بمحاولة التعدى الجنسى على تلميذة بالصف الأول الابتدائى داخل المدرسة، والتحرش بها، واعترف بارتكابه الواقعة، وأحيل للنيابة التى تولت التحقيق.

كان تلقى المقدم أحمد الخولى رئيس مباحث مركز الخانكة بلاغا من "محمد.س.ف" عامل بقيام "أحمد.ع.م" مدرس مسرح بمحاوله التعدى الجنسى والتحرش بنجلته "م.م" طالبة بالصف الأول الابتدائى عقب انتهاء اليوم الدراسى ومغادرة التلاميذ المدرسة قام باصطحابها لأحد الفصول وقام بخلع بنطالها والاحتكاك بها فى مناطق حساسة من جسدها.

تم إخطار اللواء محمود يسرى مدير أمن القليوبية، وتم تحديد المتهم وتمكن العقيد عبد الحفيظ الخولى رئيس فرع البحث الجنائى من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد محاولة التعدى الجنسى على المجنى عليها وتولت النيابة التحقيق.


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