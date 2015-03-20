أمن البحيرة وخبراء المفرقعات يصلون كوبرى إدفينا بعد بلاغ عن مخطط لتفجيره

تلقى مركز شرطة رشيد بمحافظة البحيرة إخطاراً من إدارة شرطة النجدة عن بلاغ علاء محمد فهمى "نجار باب وشباك" ومقيم قرية الإنشا دائرة المركز بأنه أثناء مروره بكوبرى إدفينا بالسكة الحديد تناهى إلى سمعه شخصان يتحدثان داخل إحدى السيارات "بدون لوحات" يخبر أحدهما اآدخر بأن الكوبرى سوف يتم إشعاله.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات إدارة الحماية المدنية وخبراء المفرقعات بالاستعانة بكلاب المفرقعات وتم عمل كردون واتخاذ الاحتياطات المناسبة، وتم تفتيش المنطقة، وتبين عدم وجود ثمة أجسام غريبة، وجارى المتابعة.

-حريق بجوار مصنع غاز بكفر الدوار ومصرع شخص فى حادث تصادم بالبحيرة