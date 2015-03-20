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يحيى قلاش وضياء رشوان يسجلان بانتخابات التجديد النصفى للصحفيين

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يحيى قلاش وضياء رشوان يسجلان بانتخابات التجديد النصفى للصحفيين يحيى قلاش وضياء رشوان يسجلان بانتخابات التجديد النصفى للصحفيين
شارك كل من الكاتب الصحفى يحيى قلاش والكاتب الصحفى ضياء رشوان، المرشحين لمنصب نقيب الصحفيين، صباح اليوم الجمعة، فى التسجيل بعمومية الصحفيين استعدادا لانتخابات التجديد النصفى.

ومن جانبه، قال يحيى قلاش المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، إنه يتوقع اكتمال انتخابات التجديد النصفى على منصب النقيب و6 من أعضاء المجلس، موضحا أنه لابد من تمثيل الشباب فى المجلس المقبل.

وتابع "قلاش" فى تصريح لـ"اليوم السابع" قائلا: "نريد مرحلة جديدة تهدف لاستكمال المشروعات المتعثرة وكذلك استكمال مشروعات التكافل الاجتماعى، ونحتاج لمنظومة تشريعات جديدة، لأنها ستحدد شكل مهنة الصحافة لسنوات مقبلة".

وأكد "قلاش" أن هذه الانتخابات ستكون فارقة فى تاريخ المهنة، لافتا إلى أن الجماعة الصحفية "تعبت" من إهمال الملفات المختلفة ولا أتوقع أن يكون هناك جولة لإعادة الانتخابات.

وفى المقابل قال ضياء رشوان المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، فى تصريح لـ"اليوم السابع" إنه يتوقع اكتمال الجمعية العمومية لإجراء انتخابات التجديد النصفى.


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ضياء رشوان ويحيى قلاش

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