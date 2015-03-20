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أوباما : سنعيد النظر في علاقتنا بإسرائيل

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أوباما : سنعيد النظر في علاقتنا بإسرائيل أوباما : سنعيد النظر في علاقتنا بإسرائيل

أوباما ونتنياهو

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما إن واشنطن ستعيد النظر في بعض من جوانب علاقتها بإسرائيل، بعد تصريحات لرئيس وزرائها بنيامين نتنياهو  يرفض فيها إقامة الدولة الفلسطينية المستقبلية.

وذكرت “سي إن إن” الأمريكية إن أوباما عبر عن ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نتنياهو لتهنئته بفوزه في الانتخابات الاسرائيلية.

وجدد أوباما حرص واشنطن على إقامة دولتين، فلسطينية وإسرائيلية، وهو ما يتنافى مع التصريحات الأخيرة لنتنياهو.

يشار إلى أن البيت الابيض أعلن  أمس “الخميس” اعتزامه  ”إعادة تقييم دعمه الدبلوماسي لإسرائيل في الأمم المتحدة” ، بعد رفض نتنياهو لحل الدولتين الذي يشكل احدى ركائز السياسة الأمريكية لحل النزاع في الشرق الأوسط.

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