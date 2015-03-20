“الصحة” توصي بعدم النظر المباشر لأشعة الشمس بسبب الكسوف

قالت وزارة الصحة، في بيان لها اليوم، أن أشعة الشمس تتكون من عدة درجات من الطيف المرئى و غير المرئى، والطيف المرئى هو مانعرفه بألوان الطيف السبعة ، أما الطيف غير المرئى فبه العديد من الدرجات الأخرى أشهرها تحت الحمراء وفوق البنفسجية.

وأضافت، في حالة كسوف الشمس بدرجاته المختلفة فإن أشعة الشمس الساطعة تقل بصورة كبيرة لدرجة تسمح لنا بالنظر لفترات طويلة مباشرة إلى الشمس بالإضافة إلى أن حدقة العين تتسع لضعف الإضاءة مما يعرض العين إلى جرعات كبيرة من الأشعة فوق البنفسجية معرضة مركز الإبصار للضرر مما يؤدي الى ضعف الإبصار في هذا الجزء الهام من شبكية العين ويزداد هذا التأثير الضار في الأطفال وصغار السن.

ونصحت الوزارة جميع المواطنين والمقيمين في جمهورية مصر العربية بعدم النظر المباشر الى أشعة الشمس علما بأن إرتداء النظرات الشمسية قد لا يمثل حماية كافية من الأضرار التي يسببها النظر المباشر للشمس كما تنصح بعدم تعريض الأطفال وصغار السن المباشر للشمس أثناء الكسوف.