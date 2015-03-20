"مباحث الأحكام" تنجح فى تنفيذ 12 ألفا و855 حكما قضائيا خلال 24 ساعة

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بقيادة اللواء زكى حسام الدين مدير الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، حملة تفتيشية موسعة، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، لضبط الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية.

وأسفرت الحملات، التى تمت تنفيذاً لتوجيهات اللواء مجدى عبد الغفار، وزير الداخلية، بمضاعفة جهود تنفيذ الأحكام باستهداف الهاربين من أحكام الجنايات والجنح الهامة للحد من نشاطهم، خلال 24 ساعة، عن تنفيذ 12855 حكما قضائيا متنوعا، وشملت تلك الأحكام 109 أحكام جناية و6421 حكم حبس جزئى و1300 حكم حبس مستأنف و3758 حكم غرامة و1267 حكم مخالفة.