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ضبط 4 عراقيين قبل سفرهم من مطار الغردقة الدولى بجوازات مزورة

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ضبط 4 عراقيين قبل سفرهم من مطار الغردقة الدولى بجوازات مزورة ضبط 4 عراقيين قبل سفرهم من مطار الغردقة الدولى بجوازات مزورة
تمكنت شرطة مباحث السياحة بالغردقة بالتنسيق مع الأجهزة الشرطية الأخرى بمطار الغردقة الدولى من ضبط 4 عراقيين قبل سفرهم إلى بلجيكا ثم إلى السويد بجوازات سفر سويدية مزورة.

كانت معلومات وردت للعقيد محمود صلاح رئيس مباحث السياحة بالبحر الأحمر، بقيام شخص عراقى الجنسية يدعى "فهد. أ" وصل للغردقة فى مطلع شهر فبراير الماضى وتعرف على صاحب شركة ليموزين بالغردقة يدعى "أحمد. ف" اتفق الثانى مع الأول على تسفير 4 عراقيين إلى السويد مقابل 13 ألف دولار بكل منهم وذلك بالاتفاق مع أمين شرطة بالمطار.

على الفور تم إخطار الأجهزة المختصة وكلف الرائد باسم المنسى بالقبض على العراقيين والتشكيل المزور لجوزات السفر قبل سفرهم من مطار الغردقة.

وتبين من تحريات الرائد باسم المنسى معاون مباحث شرطة السياحة أن صاحب شركة الليموزين اتفق مع أمين شرطة السياحة بالمطار على مبلغ 8 آلاف دولار مقابل خروجهم من مطار الغردقة، وقد أبلغ أمين الشرطة بذلك، وعند سفرهم مساء أمس على إحدى الرحلات المسافرة لبلجيكا تم إلقاء القبض على 4 عراقيين وآخر أثناء دفعه مبلغ 8 آلاف دولار لأمين الشرطة الذى أوقعهم بالاتفاق مع شرطة السياحة والأمن الوطنى بمطار الغردقة.

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مصر 365