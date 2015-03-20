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ضبط 18 هاتفا و484 قرصا مخدرا و27 قطعة ألمونيوم فى حملات تفتيشية بالسجون

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ضبط 18 هاتفا و484 قرصا مخدرا و27 قطعة ألمونيوم فى حملات تفتيشية بالسجون ضبط 18 هاتفا و484 قرصا مخدرا و27 قطعة ألمونيوم فى حملات تفتيشية بالسجون
شنت الأجهزة الأمنية بقطاع مصلحة السجون بقيادة اللواء حسن السوهاجى مساعد وزير الداخلية لقطاع مصلحة السجون، حملات أمنية موسعة استهدفت مكافحة كافة الجرائم بالسجون والعمل على منع وضبط كافة الممنوعات التى يحاول المسجونين أو ذويهم تهريبها لداخل السجون.

وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة، عن ضبط 18 هاتف محمول وقطعة من مخدر الحشيش و484 قرصا مخدرا و464 قطعة ملابس ملكية و190 ماكينة حلاقة بلاستيك و100 مرآة أو كوب زجاج و27 قطعة ألمونيوم وإستانلس و7 أم بى ثرى و62 سخانا و3 علب صفيح، وضبط 5 ستارة قماش و26 قصافة أظافر و10 نصل محلى الصنع و7 كشاف و18 راديو و2 حزام جلد.

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مصر 365