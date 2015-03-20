أخبار عاجلة

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل -
أسعار العملات اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في بنك مصر -
أستاذة جامعة السويس: «أنا بني آدمة ومن حقي ألبس مايوه وأرقص براحتي» -
معتز عبد الفتاح: القصر العيني «قلعة الطب» في مصر.. ونقدر ما يقوم به -
انخفاض جديد في سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 5/4/2017 -
سعر الذهب اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 في مصر -
بالفيديو.. خالد قمر: مرتضى منصور جابلي شيخ سعودي لـ«فك النحس» -
الشيخ يتحدث عن مستقبله مع الأهلي.. هل ينتقل إلى الزمالك؟ -
سعر الدولار اليوم الأربعاء 5 إبريل 2017 بالبنوك وانخفاض كبير بالسوق السوداء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إصابة 7 فى مشاجرة لخلافات الجيرة و2 آخرين بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية

Google+ Print
إصابة 7 فى مشاجرة لخلافات الجيرة و2 آخرين بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية إصابة 7 فى مشاجرة لخلافات الجيرة و2 آخرين بسبب معاكسة فتاة بالمنوفية
أصيب 7 أفراد من عائلتين بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارًا من الرائد محمد أبو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتى طرف أول عائلة البربرى، طرف ثانى عائلة سليمان، وجميعهم مقيمون بقرية الماى التابعة لمركز شبين الكوم بمحافظة المنوفية بإصابات بالغة، وذلك فى مشاجرة بسبب خلافات على الجيرة، ونتج عن المشاجرة إصابة 7 أفراد من الطرفين، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بشبين الكوم، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما أصيب شخصان بقرية قويسنا البلد بعد مشاجرة بسبب قيام عاطل بمغازلة فتاة، تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية إخطارا من الرائد حاتم الدهشان رئيس مباحث مركز قويسنا، يفيد بوصول كل من هانى حسنى الفخرانى "27سنة" عاطل ومصاب بجروح متفرقة بالجسم، وإسلام عبد العظيم الشافعى "26 سنة" مصاب بجروح بالجسم وتم نقله إلى مستشفى قويسنا المركزى.

وبالانتقال والفحص اتهم الأول الثانى بمغازلة شقيقته وقيامه بالتعدى عليه بالضرب حال معاتبته، وبمواجهة الثانى أنكر ما نسب إليه، تم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365