ضبط 5 سائقين يتعاطون المخدرات وفحص 7سيارات مهملة فى حملة بالمنوفية

شنت إدارة مرور المنوفية، بالاشتراك مع مديرية الصحة بالمحافظة، حملة مكبرة لإجراء تحاليل فورية على السائقين، وتبين من التحاليل التى أجريت على 40 سائقًا وجود 5 سائقين يتعاطون المواد المخدرة، فتم التحفظ عليهم لحين عرضهم على النيابة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كما قامت إدارة المرور بالاشتراك مع خبراء المفرقعات بمحافظة المنوفية تحت إشراف اللواء ممتاز فهمى مدير أمن المنوفية باستهداف السيارات المتروكة والمهملة بالشوارع والميادين خشية قيام العناصر الإرهابية بوضع عبوات ناسفة بها، وأسفرت الحملة عن فحص 7سيارات مهملة بجوار المنشآت العامة بجميع مراكز المحافظة.