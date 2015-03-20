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ضبط سائق وقهوجى بحوزتهما أسلحة وهيروين فى كمين أمنى بالقاهرة

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ضبط سائق وقهوجى بحوزتهما أسلحة وهيروين فى كمين أمنى بالقاهرة ضبط سائق وقهوجى بحوزتهما أسلحة وهيروين فى كمين أمنى بالقاهرة
تمكن رجال مباحث الطرق والمنافذ من ضبط شخصين بكمين الإسماعيلية بالقاهرة وبحوزتهما سلاح نارى وسلاح أبيض وكمية من الهيروين، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

أثناء قيام قوة من مباحث تأمين الطرق والمنافذ والمعينة بكمين الإسماعيلية باستيقاف السيارة رقم "ص ع هـ 382" أجرة حيث فر قائدها هاربا بالسيارة، فأطلق الضابط عياراً ناريا لإيقافها محدثا تلفا بالإطار الخلفى، وتمكن من ضبط مستقليها وتبين أنهما كل من "نبيل.م.م" 49 سنة سائق، قائد السيارةـ وبحوزته سلاح نارى "فرد خرطوش عيار 16 مم"، و"كريم.م.ع" 27 سنة صاحب مقهى، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين المخدر.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع والمواد المخدرة بقصد التعاطى، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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مصر 365