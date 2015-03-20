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حريق بجوار مصنع غاز بكفر الدوار ومصرع شخص فى حادث تصادم بالبحيرة

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حريق بجوار مصنع غاز بكفر الدوار ومصرع شخص فى حادث تصادم بالبحيرة حريق بجوار مصنع غاز بكفر الدوار ومصرع شخص فى حادث تصادم بالبحيرة
نشب اليوم الجمعة حريق بجوار مصنع الغاز بقرية أبو زهرة محافظة البحيرة، فتم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة بالحادث.

وانتقلت قوات الحماية المدنية، حيث تبين نشوب حريق فى البوص بأرض زراعية بجوار المصنع وتم إخماده، وبسؤال مسئول أمن المصنع أشرف سعد جاد، ومقيم بذات الناحية قرر بمضمون ما تقدم وأرجع سبب الحريق لقيام أحد المارة بإلقاء عقب سيجارة مشتعل أدى لاندلاع النيران ولم يتهم أحدًا بذلك، تم ندب خبراء قسم الأدلة الجنائية لمعاينة محل الحريق، وتحرر عن ذلك المحضر 1692/2015 إدارى المركز.

وفى سياق آخر، لقى شخص مصرعه جراء وقوع حادث تصادم بدائرة مركز شرطة كوم حمادة بطريق كوم حمادة ـ الطود (فردى) أمام قرية بيبان دائرة المركز، فتم إخطار اللواء محمد فتحى إسماعيل مدير أمن البحيرة.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث وقوع حادث تصادم بين كل من السيارة رقم ب ع ر 8267 " نقل " ( فر قائدها هارباً تاركاً السيارة)، وجرار زراعى بدون لوحات قيادة شريف محمد عبد المعطى الحبروكى سائق ومقيم بيبان دائرة المركز، دراجة بخارية بدون لوحات قيادة أحمد جمال حافظ نجار ومقيم زاوية فريج دائرة المركز، وأثناء محاولة قائد الدراجة البخارية تخطى الجرار الزراعى فوجئ بالسيارة الأولى فاصطدم بها من الخلف.

أسفر الحادث عن وفاة قائد الدراجة البخارية، وتم نقله لمشرحة مستشفى كوم حمادة العام، وتحرر عن ذلك المحضر 9303/2015 جنح المركز .

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مصر 365