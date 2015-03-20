فرنسا تحيى الأسبوع القومى لأمراض الكلى من 21 إلى 28 مارس

تنظم وزارة الصحة الفرنسية كل عام الأسبوع الوطنى لمرضى الكلى، وتحيى هذه المناسبة هذا العام فى الفترة من 21 إلى 28 مارس الجارى، حيث تقدم خلال هذا الأسبوع العلاج المجانى لـ10% من المرضى الذين يعانون من عدم كفاءة الكلى.

وتفتح مراكز العلاج أبوابها خلال هذا الأسبوع لاستقبال المرضى لإجراء التحاليل اللازمة وتقديم المعلومات المتعلقة بهذا المرض، والاقتراح عليهم، بدون موعد مسبق للكشف والفحص، ومساعدتهم فى معرفة عواقب هذا المرض.

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