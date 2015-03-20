باحثون أمريكيون يبتكرون اختبارًا جديدًا للاكتشاف المبكر للخرف

الاختبار المسحى للكشف عن الخرف

الاختبار المسحى للكشف عن الخرف

3 مراحل للكشف عن الخرف

نظام جديد للتنبؤ بمشاكل الذاكرة فى المستقبل، ابتكره الباحثون فى الولايات المتحدة الأمريكية، ويعمل الاختبار على تقييم مدى احتمالية إصابة الأفراد بالخرف، ويتميز بسهولة الإجراء وانخفاض التكاليف.>وفقًا لموقع فوكس نيوز الإخبارى الأمريكى يقول الخبراء، إن الاختبار يعتبر خطوة أولية تحدد احتمالات إصابة الفرد بتدهور القدرات العقلية والذاكرة فيما يعرف باسم الخرف وأكثر أنواعه شيوعًا مرض ألزهايمر، وبعد إجراء الاختبار الجديد يأتى المزيد من الفحوصات لتحديد السبب والمسار العلاجى.>قاد الدراسة بروفيسور رونالد بيترسن الأستاذ بمستشفى مايو كلينيك فى ولاية مينيسوتا الأمريكية، والذى يؤكد أنه من الصعب جدًا فحص كل الناس وتحديد مؤشرات أولية لضعف الإدراك باستخدام وسائل التشخيص الحالية كالرنين المغناطيسى على الدماغ، وأشعة البوزيترون، وهى إجراءات مكلفة جدًا.>يشمل النظام ثلاثة مراحل؛ الأولى بيانات المريض بناءً على العمر والجنس والتاريخ العائلى، وإصابته بمشاكل طبية أخرى كالسكر وارتفاع ضغط الدم، والتدخين، وتم ربط الإصابة بالتدهور المعرفى بهذه المشكلات، والمرحلة الثانية تشمل الاختبارات العقلية والاستبيانات عن الحالة النفسية مثل القلق والاكتئاب واللا مبالاة، أما المرحلة الثالثة فهى اختبار دم للكشف عن وجود جين معين يدعى APOE ويرتبط بأعلى نسبة من الإصابة بالخرف.

يقول بيترسن، إنه بعد المرور على المراحل الثلاثة للنظام يمكن تقسيم الفئات المعرضة إلى 3 درجات من الخطورة عالية ومتوسطة ومنخفضة، وبالتالى بداية الإجراءات الباقية للكشف عن الضعف الإدراكى، ومما يذكر أن النظام الجديد تم اختباره على أكثر من 3 آلاف من المرضى لأكثر من 10 أعوام، وأظهر نجاحًا كبيرًا فى الكشف عن المرض.

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