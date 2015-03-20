الرئاسة : مصر جاهزة لاستضافة القمة العربية المُقبلة نهاية الشهر الجاري

أكد السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن مصر جاهزة لاستضافة القمة العربية المقبلة حتى تخرج بنتائج إيجابية لمصلحة تعزيز العمل العربي المشترك.

وقال المتحدث – فى تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية – إن القمة التي تستضيفها شرم الشيخ نهاية الشهر الجاري تعد من أهم القمم العربية لا سيما في ظل التوقيت الذي تعقد فيه والأهداف المحددة لها خاصة أنها تحمل شعار الأمن القومي العربي والإصلاح الاقتصادي ومكافحة الإرهاب والقضاء على التيارات المتطرفة، حيث أن الإصلاح الاقتصادي في الدول العربية لا ينفصل أبدا عن مكافحة الإرهاب بل على العكس لتردي الأوضاع الاقتصادية دور كبير في تنامي الإرهاب الذي بات يؤرق المنطقة.

وأوضح أن الملفات (السوري والعراقي والليبي والفلسطيني واليمني) سوف تكون على رأس المناقشات خلال أعمال القمة العربية لبحث سبل التوصل إلى حلول فعلية وحاسمة لقضايا الأمة العربية.

أ ش أ