“خط الزمان” .. و نوبات صحيان مصر | بقلم : حسن محمد وجيه

أولا: مفهوم خط الزمان من منظور علم البرمجة اللغوية العصبية NLP

يزدحم شهر مارس بالمناسبات و الأحداث التاريخيه التي أري خط زمانها مصدرا عظيما لضخ الطاقة الايجابيه لمن يركز في هذا الاتجاه المبني علي ذلك المصطلح (خط الزمان Timeline) و هو من مصطلحات علم البرمجه اللغويه العصبيه NLP , فمفهوم “خط الزمان” و طبقا لعلماء البرمجة اللغوية العصبية و ليس طبقا للمصطلح المعروف علي صفحات موقع الفيسبوك , يقصد به أنه طريقة للتنمية الذاتيه و علاج الذات بخفض أو حذف كل المشاعر السلبيه و عدم التركيز عليها في لغة و شخصية المتحدث , بل التعلم فقط من دروس تلك المشاعر السلبيه في ماضي الإنسان و تركها في حالها و إحلال المشاعر الإيجابيه التي ينبغي أن تكون السمه الغالبه في مفرداتك و أسلوبك و توجهك , فهذا فقط الذي يمكنك من مجابهة التحديات و الصعوبات بطاقة ايجابية تبتلع بها التحديات فلا تبتلعك تلك الطاقة و المشاعر السلبيه و لقد أسس لهذا العلم أمثال تشومسكي-جرايندر- تاد جيمس و غيرهم …

ثانيا: خصوصية طاقة شهر مارس الإيجابية من جبهة القناة إلي تحرير طابا إلي شرم الشيخ:

إذن من المهم في البداية أن نرصد خ

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