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المبعوث الأممي إلى اليمن يطالب بوقف فوري للاقتتال

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المبعوث الأممي إلى اليمن يطالب بوقف فوري للاقتتال المبعوث الأممي إلى اليمن يطالب بوقف فوري للاقتتال

جمال بنعمر

طالب مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جمال بن عمر جميع الأطراف السياسية في اليمن والجماعات المسلحة إلى الوقف الفوري ، وغير المشروط للاقتتال ولجميع الأعمال العدائية ، وممارسة أقصى درجات ضبط النفس.

ودان المبعوث الأممي في بيان أصدره اليوم بصنعاء استعمال القوة في عدن ، مؤكدًا أن ارتفاع وتيرة العنف بما فيه الضربات الجوية ضد القصر الرئاسي ، وانتقاله إلى مستويات غير مسبوقة يهدد أكثر من أي وقت مضى بجر البلاد إلى مواجهة شاملة سيدفع ثمنها الباهظ المواطنون اليمنيون العزل.

وأشار إلى أن التطورات الخطيرة الأخيرة تؤكد بما لا يدع مجالا للشك صواب دعوات مجلس الأمن والأمين العام للأمم المتحدة لجميع اليمنيين للإحجام عن استخدام القوة لتحقيق مآرب سياسية،واعتماد الحوار السياسي الجاري الذي يجمع كل الأطراف السياسية سبيلاً وحيدًا لحل المشكلات القائمة.

وحث مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ومستشاره الخاص إلى اليمن جميع الأطراف إلى الانخراط بجد ومسؤولية وحسن نية في الحوار السلمي الجاري لإيجاد مخرج آمن من الأزمة الراهنة.

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