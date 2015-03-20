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“الصحفيين” تفتح باب التسجيل في انتخابات التجديد النصفي

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“الصحفيين” تفتح باب التسجيل في انتخابات التجديد النصفي “الصحفيين” تفتح باب التسجيل في انتخابات التجديد النصفي

نقابة الصحفيين

 

فتحت اللجنة المشرفة علي انتخابات الصحفيين، باب التسجيل في كشوف حضور الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، في تمام الساعة العاشرة صباحًا، وذلك حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا.

ويتنافس علي مقعد النقيب 6 مرشحين هم :السيد محمد إبراهيم الإسكندراني (سيد الإسكندرانى ) الجمهورية، وضياء يوسف رشوان أحمد(ضياء رشوان ) الأهرام، وطارق محمد درويش عواد (طارق درويش ) الأحرار، وطلعت هاشم محمد فرج (طلعت هاشم )جريدة الفتاة، ومحمد مغربي أحمد على (محمد مغربي )الشعب، يحيى محمد إبراهيم قلاش (يحيى قلاش الجمهورية )، وتنحصر المنافسة بين النقيب الحالي ضياء رشوان ويحيي قلاش.
> ويتنافس أيضًا علي مقاعد العضوية البالغ عددها 6 مقاعد 53 مرشحًا، هم إبراهيم أبو كيلة، وأبو السعود محمد، وأبو المعاطى السندوبى، وأحمد أيوب، وأحمد ناجى قمحة ،والعارف بالله طلعت، وإلهام عبدالعال، وأيمن عبد المجيد، وبشير العدل ،وبهجت الوكيل، وجمال عبد المجيد، وجمال فهمي، وحاتم زكريا ،وحسين الزناتى ،وحسين عبد الحميد،وخالد ميرى، وخالد ناجح، وسامى حسنى، وسعد سليم، وسلامة حربى، وشريف عارف،وصلاح عامر، وطلعت إسماعيل،وعامر تمام، وعبد الجواد أبوكب ،وعبد الرءوف خليفة،وعزت شعبان ،وعصام رمضان، وعلاء الخضيرى ،وعمرو الدردير،وعمرو بدر، وفاطمة الحاج ،ومحسن هاشم،ومحمد المعتصم ،ومحمد سعد عبدالحفيظ ،و محمد شبانه،ومحمد طاهر أبو شعيشع،ومحمد الصناديلى ،ومحمد المنايلى،ومحمد كشك،ومحمد يوسف ،ومحمد يوسف،ومحمود سلطان ،ومحمود كامل ،ومختار شعيب،وهاني عمارة،وهشام الهلالي،وهشام يونس،وولاء الشيخ،ويوسف شعبان.

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