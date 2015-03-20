الشمس “مكسوفة” على سماء القاهرة .. والقمر يظهر في عز الظهر

يشهد العالم العربي، اليوم الجمعة، رؤية أحد أجمل الظواهر الفلكية على الإطلاق، ظاهرة كسوف الشمس اليوم الجمعة، ومن بين الدول التى ستشهده مصر، حيث يبدأ الكسوف فى الساعة 11:10 صباحا بتوقيت القاهرة، ويصل أقصى درجة له الساعة 11:48 صباحا، وينتهى الكسوف فى 12:30 تقريبا ظهرا .

ويكون هذا الكسوف كاملا (حيث يغطي القمر الشمس كاملة) في بعض الدول وهو الأمر النادر جدا. وأما دول أخرى ستشهد كسوف جزئي للشمس بنسب متفاوتة، كما أن هناك بعض المناطق التي لن تشعر بأي كسوف في هذا اليوم.

أما مدينة حقل شمال السعودية، سيكون الكسوف بها ظاهرا منذ الساعة 12:45 بالتوقيت المحلي، ليبلغ أقصاه 12:54 وينتهي في تمام الواحدة و 25 دقيقة تبعا للتوقيت المحلي في السعودية.

في السعودية أيضا، ستشهد مدينة طريف شمال السعودية كسوفا جزئيا، يبدأ في 12:24 ظهرا، يبلغ أقصاه 12:54 و ينتهي في تمام الواحدة و 25 دقيقة بحسب التوقيت المحلي.

في العاصمة الأردنية عمان، سيبدأ الكسوف في تمام الساعة الحادية عشر و 20 دقيقة صباحا، ويبلغ أقصاه الساعة الثانية عشر. وينتهي في 12:40 تبعا للتوقيت المحلي للأردن.

وتشهد العاصمة العراقية، كسوفا طفيفا، يبدأ الساعة 12:54 ويبلغ أقصاه الساعة الواحدة و 19 دقيقة. لينتهي في تمام 01:45 ظهرا بحسب التوقيت المحلي.

وفي الموصل، ستشهد كسوفا جزئيا يبدأ الساعة 12:37 و يبلغ أقصاه الساعة الواحدة و 19 دقيقة، و ينتهي الساعة 2:01 بحسب التوقيت المحلي.

أما العاصمة اللبنانية بيروت، ستشهد أيضا كسوفا جزئيا يبدأ الساعة 11:14 و يبلغ أقصاه الساعة 12:01 و ينتهي في تمام الساعة 12:49 ظهرا.

وتشهد العاصمة المغربية كسوفا جزئيا لربما هو الأكثر وضوحا من البلدان العربية، وسيبدأ الساعة 7:55 صباحا، و يبلغ أقصاه الساعة 8:55 و ينتهي في تمام العاشرة و دقيقة صباحا.

وفي العاصمة الليبية طرابلس سيكون الكسوف الجزئي، واضحا ويبدأ من الساعة 10:17 صباحا، ويبلغ أقصاه الساعة 11:18 و ينتهي الساعة 12:24 ظهرا بحسب التوقيت الليبي.

ويبدأ الكسوف الجزئي في العاصمة السورية دمشق، الساعة 11:18 صباحا، ويبلغ أقصاه 12:03 ظهرا. و ينتهي 12:47 بالتوقيت المحلي.

وفي مدينة حلب، شمال سوريا، أيضا تشهد كسوفا جزئيا للشمس، يبدأ الساعة 11:17 و يبلغ أقصاه في تمام الساعة 12:07 وينتهي في الساعة 12:58 ظهرا.

وينصح بعدم التحديق فى قرص الشمس بالعين المجردة أثناء الكسوف لما له من ضرر بالغ على شبكية العين، واستخدام النظارات الكسوفية المخصصة لهذا الغرض أو استعمال نظارات شمسية داكنة جدا، أو من خلال طبقتين من الأفرخ البلاستيكية التى تستخدم فى أشعة إكس الطبية (المساحات الداكنة منها).



>