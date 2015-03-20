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فان جال: سأتقاعد بعد مانشستر يونايتد

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فان جال: سأتقاعد بعد مانشستر يونايتد فان جال: سأتقاعد بعد مانشستر يونايتد

أكد لويس فان جال مدرب مانشستر يونايتد أنه سيتقاعد بعد انتهاء مهمته مع الشياطين الحمر، مصرحا أن النادي الإنجليزي سيكون أخر محطاته التدريبية.

المدرب الهولندي والذي تولى مهمة تدريب يونايتد مطلع الموسم الحالي، صرح بأن عائلته تفتقده بسبب انشغاله الدائم في عالم كرة القدم، إلى جانب صعوبة استمراره كمدرب مع تقدمه في السن.

صرح صاحب الـ63 عاما لصحيفة (دايلي تليجراف) الإنجليزية قائلا:"أنا كبير في السن، وهذا العمل سيكون الأخير بالنسبة لي بالتأكيد..علي أن أهتم أكثر بأبنائي، أحفادي وزوجتي".

وأضاف"هم يستحقون ذلك، والآن لا أسيطيع أن أعطهم الاهتمام الكافي..لم أتواجد في عيد ميلاد حفيدي على سبيل المثال، هذا أمر لا يروقني".

يذكر أن فان جال بدأ مشواره التدريبي عام 1991 مع نادي أياكس الهولندي، وحقق حتى اللحظة 19 بطولة مع الأندية التي دربها.

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