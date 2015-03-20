مانشيني: أنا المسؤول عن خروج إنتر من الدوري الأوروبي

صرح روبرتو مانشيني مدرب إنتر ميلان أنه المسؤول الأول عن خروج الفريق من مسابقة الدوري الأوروبي.

مانشيني والذي ودع أمام نادي فولفسبورج الألماني بالخسارة أمس الخميس 2-1 على ملعب جوزيبي مياتسا في إياب دور الـ16 من المسابقة، أكد أن دفاع الفريق لا يرتقي للمستوى الذي يؤهله للمنافسة في مثل هذه المباريات الصعبة.

تحدث صاحب الـ50 عاما عقب المباراة في المؤتمر الصحفي قائلا:"علينا ألا نستقبل أهدافا، الدفاع هو أساس الفريق..أتحمل مسئولية ما حدث اليوم".

وأضاف "الدفاع هو أساس كل شيء..وفي أوروبا، لا يمكنك أن تعطي فرصتين لخصمك وتستقبل هدفا في أول 20 دقيقة..خيبة الأمل لدينا كبيرة مثل الجمهور..لديهم كل الحق في صافرات الاستهجان التي أطلقوها".

وأردف "أتيحت لنا فرصا أكثر منهم من أجل التسجيل، ولكن عندما استقبلنا هدفا بات الأمر صعبا جدا".

ويستعد إنتر لملاقاة سامبدوريا يوم الأحد المقبل في الجولة 28 من مسابقة الدوري الإيطالي، وكان الفريق قد ودع كأس إيطاليا أمام نابولي من الدور ربع النهائي.