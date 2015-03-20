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' على رودي جارسيا أن يتقدم باستقالته من تدريب روما '

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' على رودي جارسيا أن يتقدم باستقالته من تدريب روما ' ' على رودي جارسيا أن يتقدم باستقالته من تدريب روما '

أكد سيليستي بين لاعب فيورنتينا السابق أن رودي جارسيا مدرب فريق روما عليه أن يستقيل من منصبه عقب توديعه لمسابقة الدوري الأوروبي على يد الفيولا.

وكان جارسيا قد خسر مع روما أمس الخميس على ملعبه 3-0 أمام فيورنتينا ليودع مسابقة الدوري الأوروبي رسميا من دور الـ16.

سيليستي والذي لعب لفيورنتينا في الثمانينيات من القرن الماضي، يرى أن جارسيا وقته قد انتهى مع فريق روما وعليه أن يرحل.

في تصريحات لموقع (توتو ميركاتو ويب) قال سيليستي:"بالنسبة لي، جارسيا عليه أن يستقيل".

وأضاف"أعتقد أن عليه الرحيل الآن قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج".

يذكر أن روما ودع مسابقة كأس إيطاليا أيضا بالخسارة 2-0 على ملعبه أمام فيورنتنيا، إلى جانب ابتعاده عن المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في ظل فارق الـ14 نقطة حاليا مع يوفنتوس المتصدر.

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