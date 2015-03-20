فينجر: قاعدة الهدف خارج الأرض يجب إلغاؤها

يرى الفرنسي أرسين فينجر مدرب أرسنال أن قاعدة الهدف المحتسب بإثنين خارج الأرض يجب أن تلغى من قواعد كرة القدم.

فينجر والذي صعق من هذه القاعدة وودع مع فريقه أرسنال مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام موناكو الفرنسي، يرى أن هذه القاعدة باتت عتيقة ولابد من إلغاؤها.

وكان فينجر قد خسر على ملعبه أمام موناكو 3-1، ثم فاز في فرنسا 2-0، ليودع المسابقة بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض.

قال المدرب الفرنسي للصحفيين: "فريقين ودعا المسابقة الآن بسبب قاعدة الهدف خارج الأرض، لذا لابد من إعادة النظر في الأمر..هذه القاعدة عفى عليها الزمان".

وأضاف "في مواجهات خروج المغلوب من الممكن أن تكون محظوظا نوعا ما..لا يوجد فريق أخر بخلاف برشلونة يمتلك هذه القوة الرهيبة حاليا..من الممكن أن تؤخذ هذه القاعدة في الحسبان في حال امتد اللقاء لوقت إضافي".

وأردف"هذه القاعدة تم إنشاؤها في الستينيات، وزن الهدف خارج الأرض ربما كبير جدا الآن".

يذكر أن قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بإثنين في حالة التعادل قد تم تطبيقها لأول مرة في المسابقات الأوروبية موسم 1967-1968، ولكنها لم تستخدم في مباريات خروج المغلوب حتى موسم 1970-1971.

وكان المدرب المخضرم سير أليكس فيرجسون قد صرح في وقت سابق أيضا أن هذه القاعدة لابد من إلغائها لأن اللاعبين الأوروبيين باتوا متعودين على اللعب خارج الأرض بنفس مستوى خوضهم المباريات على أرضهم.